اليوم.. أحمد فهمى يفتح خزائن أسراره فى «حبر سرى»

يحل الفنان أحمد فهمى، اليوم الخميس، ضيفا على برنامج “حبر سرى”، الذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة “القاهرة والناس” فى تمام السادسة مساءً.

واحتفل الفنان أحمد فهمي بتصدر أحدث مسلسلاته «بين السطور»، تريند منصة «إكس»، وذلك بعد عرض آخر حلقاته.

وكتب أحمد فهمي من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. شكراً لكل اللي اتفرجوا على مسلسل بين السطور، شكراً إنكم عشتوا معانا رحلتنا واستمتعتوا بيها.. شكراً لكل حد اشتغل من قلبه في المسلسل ده.. مشاعر كتير وكلام كتير جوايا.. الحمد لله".

وعبر الفنان أحمد فهمى عن سعادته بردود الأفعال على مسلسل "بين السطور"، والذى يعرض على شاشة قنوات ON.

وكتبت أحمد فهمى عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”: "أحاسيس كتير جاتلي من أول ما قريت #بين_السطور ووقعت في غرام شخصية#حاتم_عز_الدين مش قادر استوعب إن فيه حد بيحب حد للدرجة دي".

وأضاف: "قعدت أتكلم كتير مع المخرج #وائل_فرج اللي بجد استحملني هو والكاتبة #نجلاء_الحديني استحملوني لأنهم عارفين إني بدافع عن #حاتم_عز_الدين من كثر مانا حبيته وعشت معاه رحلة طويلة مدتها أكثر من سنة، مبسوط من كل ردود الأفعال عن المسلسل وعن زمايلي قدام ووراء الكاميرا".

وأوضح: "كلنا تعبنا فيه قوي ولحد دلوقتي ربنا كرمنا قوي قوي.. محدش يحاول يتوقع حاجة.. كل اللي بطلبوا منكوا استمتعوا بالرحله دي زي ماحنا استمتعنا وعشناها.. يا رب يعجبكوا.. للنهاية".

وتمكن مسلسل “بين السطور” من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

واحتل المسلسل المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر، بعدما كان يحتل المركز الثاني.

يشارك في بطولة مسلسل “بين السطور” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.