عواقب وخيمة.. الكرملين يحذر الدول الغربية من إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن ظهور وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا سيكون محفوفا بعواقب سلبية للغاية، حتى لا يمكن إصلاحها.

وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي، ردا على طلب للتعليق على تصريحات نائب البرلمان الأوكراني أليكسي جونشار بشأن تفكير باريس في إرسال بعض الوحدات العسكرية الأجنبية إلى أوكرانيا: "إن إرسال بعض الوحدات العسكرية الأجنبية إلى أوكرانيا محفوف بعواقب سلبية للغاية، وحتى لا يمكن إصلاحها، وحتي إرسال بعثة عسكرية أوروبية إلى مناطق أوكرانيا المتاخمة لـ بيلاروسيا".

وأكد بيسكوف أنه في الوقت الحالي لا توجد بيانات دقيقة حول مثل هذا القرار من قبل الدول الأوروبية، مضيفا: "نحن بحاجة للحصول على معلومات دقيقة، وحتى الآن لا يوجد شيء محدد في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر مخصص لأوكرانيا في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

كما قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إن عدد هذه الوحدة، بحسب موسكو، قد يصل إلى 2000 شخص.