هيرفي رينارد يرحل عن منتخب فرنسا للسيدات بعد نهاية أولمبياد باريس 2024

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “هيرفي رينارد يعلن رحيله عن تدريب منتخب فرنسا للسيدات بعد نهاية أولمبياد باريس 2024”.

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" عن وقوع مصر والمغرب ممثلي العرب، في مجموعتين قويتين.

ويلعب منتخب المغرب، بطل أفريقيا تحت 23 عاماً في المجموعة الثانية بجانب المنتخب الأرجنتيني، بينما يتواجد وصيفه منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فرنسا – أمريكا – الصاعد من الملحق العالمي "غينيا – رابع آسيا" – نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين – المغرب – ثالث آسيا – أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا – مصر – ثاني آسيا – الدومينكان.

المجموعة الرابعة: بطل آسيا – باراجواي – مالي – الكيان الصهيوني.

وتقام منافسات كرة القدم خلال الفترة بين 25 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في فرنسا.