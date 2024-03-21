مش بزودها.. الرئيس السيسي: ربنا طلب مننا نخلي بالنا جدا من المرأة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بإحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، أنه يتم استحداث محور لتعزيز القيم الإخلاقية والإجتماعية فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تمكين المرأة.

وأضاف الرئيس السيسي: “ مش عايز أسيبكوا ونحن كمسئولين ليس لدينا تمييز بين الرجل والمرأة..لأن كل الناس فى مصر كويسين سواء الرجل أو المرأة.. و نحن شعب عظيم وله تاريخ كبير أوى على مر ألاف السنين”.

وتابع الرئيس السيسي: “مناسبة جميلة فى الشهر الكريم للإحتفال بأننا نقول لكل مرأة وسيدة شكرا وربنا يجازيكي خير ويديكي الصحة ويوفقك.. وأرجع أقول إلى الرجال بعض الناس يقولون أنت بتزودها.. ولكن والله العظيم أنا مش بزودها بس انتوا عارفين أن ربنا طلب مننا أننا نحترم ونقدر ونخلي بالنا جدا من المرأة”.