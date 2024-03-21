تستحق الجنة .. وفاء عامر تنعى والدة رانيا فريد شوقي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة وفاء عامر، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، بكلمات مؤثرة خلال ستوري بحسابها على انستجرام.

وكتبت: “رحم الله الأم الحنون سهير ترك واسكنها الجنة لأنها تستحق”.

وكانت قد انهارت الفنانة رانيا فريد شوقي في توديع والدتها.

وحرص على الحضور عدد من الأهل والأقارب، كما تواجد الفنان محمد رياض، والفنانة ميرفت أمين، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين ووالدتها.

وكانت قد نشرت رانيا فريد شوقي، صورة والدتها ووالدها الراحلين، عبر انستجرام، وعلقت: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك وستقام صلاة الجنازة غدًا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي (مسجد فريد شوقي ) بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة».