شوبير: كنت قلقا على نجلي من لاعب الزمالك خلال مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قلقه من تواجد ابنه مصطفى في قمة نهائي كأس مصر الأخيرة أمام الزمالك في المملكة العربية السعودية.

وقال شوبير خلال تصريحات تلفزيونية، "كنت قلقان وخايف علي مصطفي لخوضه أول مباراة قمة أمام الزمالك"، مضيفا "كان لدي قلق علي مصطفي من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك خاصة وأن لاعب يتمتع بإمكانيات رائعة".

وفي ذات السياق، أكد شوبير أن زيزو كان قادرًا على التسجيل خلال المباراة وأنه كان قلقًا على نجله من هذا اللاعب المميز، متابعا أن زيزو ليس فقط لاعبًا بمهارات عالية ولكنه يتمتع بأخلاقيات عظيمة.

وفي الختام، تمنى شوبير الشفاء العاجل لنجله وعودته سريعًا للملاعب، مشيدًا بمستواه الرياضي وأخلاقه الحميدة.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0 رغم السيطرة الكبيرة للزمالك طوال اللقاء.