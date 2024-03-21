حافلات مجانية لنقل الجماهير لمباراة مصر ونيوزيلندا

أكد خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير إلى إستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستستضيف المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

وأكد عباس خلال مداخلة هاتفية بقناة اون سبورت، أن الملعب جاهز لاستضافة المباراة، وأن الجهاز الفني لمنتخب مصر قد وجد كل متطلباته مستعدة في المعسكر. وأشار إلى أن انطباع اللاعبين عن الملعب كان إيجابيًا للغاية، مما يعزز التطلعات لحضور جماهيري كبير لاستكمال الصورة بالكامل.

وأضاف أن الجماهير التي تصل العاصمة الإدارية عبر قطار LRT ستجد حافلات تنقلهم إلى الاستاد ذهابًا وإيابًا مجانًا، مما يسهل عليهم الوصول إلى المباراة والعودة بشكل مريح.

وختم عباس بالإشارة إلى أنه تم تجهيز برنامج ترفيهي للجماهير يليق بأول مباراة رسمية على استاد مصر، مما يعكس حرص الجهات المعنية على توفير تجربة استثنائية للجماهير المتوقع حضورها.