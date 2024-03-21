نهال طايل عن فراق الأحباب: كله فاني ولا يوجد شيء مستمر

قالت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامجها “احنا لبعض” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الموت هو الحقيقة الوحيدة الموجودة على الأرض، مشيرة إلى أنه العظة الحقيقية لكل حي.

وأضافت الإعلامية نهال طايل: “اما دائما نشوف حد توفي وكلنا نتحشم ونروح نحضر العزاء أو اما واحد فينا يرحل عنه حبيب.. هنا نتذكر أن كل شئ فاني ولا يوجد شئ مستمر”.

وتابعت الإعلامية نهال طايل: “بعد فراق حبيب لنا يفوت أيام أو أسابيع أو زي ما يكون يجي يقولك انا حلمت ببابا وهو لابس أبيض فأبيض.. وأخري تقول أنا روحت لماما على المقابر شعرت بإحساس حلو أوي.. هو الكلام دا بين الحقيقة ولا الحقيقة”.