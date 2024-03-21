لهذا السبب.. علي معلول يخوض تدريبات بمران الصفاقسي التونسي

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، كواليس تتعلق باللاعب التونسي علي معلول خلال إجازته في تونس.

وكتب عبر فيسبوك: “علي معلول يقطع إجازته ويعود للتدريبات مع الصفاقسي التونسي للحفاظ على لياقته البدنية”.

ونشر الإعلامي هاني حتحوت تصريحات المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس عبر برنامج الماتش : حدث تنسيق بين علي معلول ومدرب المنتخب للحصول على راحة في معسكر مارس.

وخاض منتخب تونس لكرة القدم، مرانه الأول الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد العاصمة، استعدادا لمباراة كرواتيا المقرر لها الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر.