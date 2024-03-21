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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: حياة كريمة ساهمت في تغيير وجه الصعيد والمنيا بشكل خاص

حياة كريمة
حياة كريمة

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن مبادرة 'حياة كريمة' ساهمت بشكل كبير في تغيير وجه الصعيد المصري بشكل عام، ومحافظة المنيا بشكل خاص، كما كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المشروع القومي لتطوير القرى يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.

 

واضاف عطية، أن التطوير شمل عدة جهات هامة وحيوية بجميع المحافظات مثل خدمات الصرف الصحي وشبكات المياه، وتطوير التعليم، والخدمات الصحية والتوعية من أجل تنظيم الأسرة، والطرق والكباري، مما ساهم في تحسين الظروف المعيشية بشكل عام.

 

وتابع امين المحافظة، أن التطوير  والعمل مستمرين ولم يتوقفوا، خاصة في هذه الفترة هناك دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعمهم لتوفير حياة افضل، فهناك سعي حقيقي للتنمية الشاملة لقرى الصعيد.

كما اشاد عطية، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة متمثلة في القطاع الحكومي، وايضا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال، مؤكدا أن هذا التكاتف دليل على أن مصر ومؤسساتها يعملون كيد واحدة من أجل دعم المواطن البسيط وتحقيق حياة كريمة لهم.

رجاء عطية الحرية المصرى حياة كريمة

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