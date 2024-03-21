وزير الإسكان: محطة تنقية مياه شبرا الخيمة تخدم 2 مليون نسمة

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الخميس، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات وبأعلى جودة؛ بما يحقق أهداف المبادرة في توفير حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

كما تفقد وزير الإسكان، يرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتا المياه بالقاهرة والقليوبية، مأخذ ومحطة تنقية مياه شبرا الخيمة، بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً، وتخدم 2 مليون نسمة، بمناطق (شبرا الخيمة - بهتيم - أجزاء من محافظة القليوبية).

وتابع الجزار سير العمل داخل المحطة في مراحل التنقية متوجها بالشكر للعاملين بالمحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطة وإطالة عمرها الافتراضي، والاهتمام بالمظهر اللائق بها.