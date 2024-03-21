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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسهيل الحصول على الخدمات بالجهات والمصالح الحكومية ببني سويف

صدى البلد


 ترأس اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اجتماع لجنة المتابعة والتي شكلها المحافظ للمرور على الجهات الإدارية والقطاعات الخدمية للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه المطلوب، وتذليل جميع العقبات وتوفير الآليات اللازمة لرفع كفاءة العمل بالوحدات الخدمية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة.

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة التوصيات والملاحظات الني رصدتها اللجنة خلال شهر فبراير الماضي أثناء المرور الميداني على القطاعات كافة من وحدات محلية ومجالس قروية ومديريات خدمية وإداراتها بالمراكز والمدن ووحداتها بالقرى، حيث تم استعراض بعض المطالب ومناقشتها مع مسئولي الجهات المعنية كل فيما يخصه وذلك لتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في النهاية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

أكد السكرتير العام المساعد توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بتضافر الجهود بين جميع القطاعات الخدمية واستمرار تكثيف المرور المفاجئ على المصالح الحكومية بقرى ومراكز المحافظة من خلال اللجان والإدارات والوحدات المختصة وإعداد التقارير الخاصة بالملاحظات التي يتم رصدها ومقترحات تحسين الأداء .

حضر الاجتماع  محمد رمضان مقرر اللجنة ووكلاء ومديرو  المديريات الخدمية ونواب رؤساء الوحدات المحلية السبع، ومسئولو خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وباقي أعضاء اللجنة.

 

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