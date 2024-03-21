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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الأسهم السعودية بـ 7% خلال فبراير

صدى البلد

نما  المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) خلال شهر فبراير 2024 عند مستوى 12,630,86 نقطة، محققاً ارتفاع بـ 7.1% وبارتفاع بلغ 834.23 نقطة، مقارنة بإغلاق شهر يناير من نفس العام وفق ما أوضحته بيانات التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن تداول.

ووصل المؤشر لأعلى نقطة له في 21 فبراير 2024، عند مستوى 12,634,33 نقطة، وتجاوزت قيمة التداولات الـ 185.97 مليار ريال، من خلال 11,11 مليون صفقة منفذة، وبعدد أسهم متداولة بلغ 7.57 مليارات سهم، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 11,191.15 مليار ريال في نهاية فبراير 2024.

كما حقق المؤشر نمواً على أساس سنوي بنسبة بـ 25.02% مقارنة بمستوياته لنفس الفترة من العام 2023، حيث كان عند مستوى 10,102,70 نقطة. بالإضافة إلى نمو قيمة التداولات بنسبة تقدر بـ 152% بعد أن كانت تسجل نحو 73,810 مليار ريال في فبراير 2023.

كما شهدت الصفقات المنفذة نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 91.34%، حيث كانت تسجل نحو 5,808 ملايين صفقة في فبراير 2023.

وقد أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) على ارتفاع بـ 1,416,14 نقطة، وبنسبة نمو 5.7% لينهي شهر فبراير 2024 عند مستوى 26,402,82 نقطة، مقارنة بشهر يناير من نفس العام، وبقيمة تداولات بلغت نحو 759,59 مليون ريال، وبعدد صفقات منفذة 59,64 ألف صفقة.

وعلى صعيد الأداء السنوي، فقد حقق المؤشر نمواً سنوياً بـ 37.5% مقارنة بمستوياته التي كان عندها والبالغة 19,204,78 نقطة، بنهاية فبراير 2023، وشهدت القيمة المتداولة للأسهم نمواً سنوياً بـ 6.53%، إضافة إلى نمو عدد الصفقات المنفذة بـ 53.4%.

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