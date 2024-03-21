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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الإسكان يتفقد مشروعات قري حياة كريمة في شبين القناطر القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مأخذ ومحطة تنقية مياه شبرا الخيمة، بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً، وتخدم 2 مليون نسمة، بمناطق (شبرا الخيمة - بهتيم - أجزاء من محافظة القليوبية)، ويرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتا المياه بالقاهرة والقليوبية.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمختلف مكونات المحطة، لمتابعة سير العمل في مراحل التنقية، وتوجه بالشكر للعاملين بالمحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطة وإطالة عمرها الافتراضي، والاهتمام بالمظهر اللائق بها.


وخلال جولته التفقدية بمحافظة القليوبية، تفقد الدكتور عاصم الجزار، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الجارى تنفيذها بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات وبأعلى جودة، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية فى توفير حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

وزير الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري

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