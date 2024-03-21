الكويت تحذر كل من يحاول العبث بأمن البلاد

أكد وزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين القطاعات وبذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية ومعالجة المشاكل أولا بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد اليوسف نقله بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين حيث هنأ الوكلاء الجدد على نيلهم ثقة القيادة السياسية والتي جاءت تقديرا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على أمن الوطن.

وحث الشيخ فهد اليوسف علي مواصلة العمل بجد وإخلاص وأمانة وتفان ومتابعة لتنفيذ خطط العمل والتحديث والتطوير في كافة المجالات والنزول إلى الميدان واتباع سياسة الباب المفتوح لتحقيق رؤية القيادة السياسية والحفاظ على مسيرة التميز المؤسسي.

وشدد على ضرورة تكثيف التواجد الأمني والمروري في جميع انحاء البلاد حفاظا على سلامة الأطفال تزامنا مع قرب مناسبة (القرقيعان) خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا ضرورة تفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون