الفريق محمد عباس مهنئا سيدات الطيران المدني: أنتن مصباح الحياة وركيزة العمل

بمناسبة عيد الأم..

هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع السيدات العاملات في قطاع الطيران المدني، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، متمنيًا لهم أطيب الأمنيات.

وقال الفريق محمد عباس، في رسالته الذي نشرتها وزارة الطيران المدني على حسابها الرسمي على “فيسبوك”، إن السيدات هن رمز العطار الذي لا ينقطع سواء في المنزل أو العمل، وهن يحملن أسمى معاني الحنان والوفاء والصبر وتقديم التضحيات.

وثمن وزير الطيران المدني، الدور الفعال الذي تبذله كل إمرأة عاملة تحت مظلة قطاع الطيران المدني، موجها التحية والفخر بالاعتزاز لكل إمرأة مصرية عاملة وغير عاملة صنعت جيلا قادرا على تحمل المسئولية وتخطي الصعاب، قائلا: “أنتن مصباح الحياة وركيزة العمل والأنتاج”.