تعرف على موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل العتاولة .. وقنوات العرض

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة وخاصة المواجهة المرتقبة بين خضر ونصار فى منزل نهى عابدين

وتعرض الحلقة فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة mbc مصر ويتم اعادتها فى تمام الساعة الثانية صباحا .

وتعرض أيضا على قناة mbc 2 مصر فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا وتعرض الإعادة الثالثة عصرا بالإضافة إلى منصة شاهد.





أحداث الحلقة العاشرة

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل العتاولة لأحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة الكثير من الأحداث المثيرة.



وبدأت الحلقة بخروج حنة من القسم بعد ثبوت براءتها من تهمة الآداب، وحاولت حنة الوصول لنصار لكي تبرأ نفسها أمامه إلا أن نصار رفض حديثها.



وتدخل صلاح عبد الله فى الحديث للصلح بينهما، إلا أن نصار رفض كلامه أيضا وقام بإهانته وهو ما جعل صلاح عبد الله يطرده من منزله.



وأخبر باسم سمرة نصار بأن خضر شقيقه هو السبب وراء حريق شقته وإصابة نجله فارس بالحريق، ولم يقتنع نصار بكلامه وتركه بعد مكالمة من شقيقة مديحة (نهى عابدين) له واجباره على الحضور لمعرفة حقيقة برأة حنة

وذهب نصار إلى شقة مديحة ليقابل لأول مرة شقيقه خضر وتحدث مواجهة بينهما يتم الكشف عنها فى الحلقة القادمة.





أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.