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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاعل كبير مع الفعاليات الرمضانية لقصور الثقافة بالقليوبية ضمن مبادرة "أنت الحياة"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت قرية الأحراز بمركز شبين القناطر بالقليوبية، أولى مشاركات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة"، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة المقام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة احتفالا بشهر رمضان.

تضمنت الفعاليات ورشة رسم حر وخيامية للأطفال، إضافة لورشة حكي، ثم عرض فني لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي بقيادة الفنان عادل فريد، قدمت خلاله باقة من الأغاني التراثية والمواويل الشعبية منها؛ "رمضان، خلي البساط أحمدي، المسك فاح، في رعاية الله، غالي نبينا غالي"، إضافة لفقرة المزمار البلدي، وذلك بحضور مدير عام الثقافة بالقليوبية ياسر فريد.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي شأن متصل وضمن أجندة ليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عماد إسماعيل، عرضا تضمن باقة من الأغاني ومنها "الحلوة دي، عجبا لزمان"، وأغنية "عيون القلب" غناء محمد طارق، "ع اللي جرى من مراسيلك" غناء نجوى الشافعي، أغنية "ما بيسألش عليا أبدًا" غناء أحمد حافظ، "بتسأل ليه عليا" غناء هبة الخولي، كما نفذت ورشة رسم ومسابقة أجمل رسمة، إلى جانب مسابقة فانوس رمضان.

الشخصية المصرية وانتصارات العاشر من رمضان

وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، نظم قصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "الشخصية المصرية وانتصارات العاشر من رمضان" للشيخ محمود عبد الله عبدالرحمن -عميد كلية أصول الدين، والشيخ عبد الرحمن رضوان -مدير الدعوة بأوقاف القليوبية، والشيخ سامي عمر -رئيس الإرشاد الديني والدعوة الإلكترونية بأوقاف كفرشكر، بدأت الندوه بالحديث عن شهر رمضان، وأنه شهر الانتصارات التى من الله على الأمة بها، وكيف كانت أول معركة في الإسلام والتي تم فيها التفريق بين الحق والباطل وكانت فيها النصر من عند الله وتوالت الانتصارات بعد غزوة بدر الكبرى، وكان فتح مكة فى المرحلة التالية فى الانتصارات فى هذا الشهر.

وأضاف د. محمود عبدالله أن حرب العاشر من رمضان المجيدة تأتي في سلسلة انتصارات الأمة في هذا الشهر الفضيل وأن الشخصية المصرية قادرة بتاريخها العريق على تجاوز كل محنة فكان السبيل للنصر على الأعداء هو الأخذ بأسباب النصر وتعلم درس الهزيمة ليأتي نهار العاشر من رمضان بنصر الله لجنودنا البواسل.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجًا ثقافيا للمناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني بمبادرة أنت الحياة وزارة الثقافة حياة كريمة

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