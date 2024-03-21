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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نبيلة عبيد تنعى والدة رانيا فريد شوقي: كانت مثلا في الطيبة

سهير ترك وفريد شوقي
سهير ترك وفريد شوقي

حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد على نعى الراحلة سهير ترك أرمة وحش الشاشة فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي.

ونشرت نبيلة صورة للراحلة سهير ترك وعلقت عليها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: "بكل مشاعر الحزن و الأسى أنعى وفاة السيدة  سهير ترك أرملة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي و التي كانت مثلا في الطيبة والأحترام و القريبة الى قلوب كل من عرفها...اعزى ابنتيها النجمه رانيا فريد شوقي و المخرجه عبير فريد شوقي و كل الأسرة.
 

جنازة سهير ترك 


وكانت قد انهارت الفنانة رانيا فريد شوقي في توديع والدتها.

وحرص على الحضور عدد من الأهل والأقارب، كما تواجد الفنان محمد رياض، والفنانة ميرفت أمين، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين ووالدتها.

 

وكانت قد نشرت رانيا فريد شوقي، صورة والدتها ووالدها الراحلين، عبر انستجرام، وعلقت: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك وستقام صلاة الجنازة غدًا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي (مسجد فريد شوقي ) بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة». 

نبيلة عبيد سهير ترك وحش الشاشة فريد شوقي رانيا فريد شوقي

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