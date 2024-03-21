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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضبط 100 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية..تعرف على عقوبة غش الأغذية

أطنان ملح
أطنان ملح

شنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، حملة تموينية استهدفت العديد من المحلات والأنشطة المختلفة بمدينة بنها للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين ملح طعام الأول عثر به على 70 طنا والثانى به 30 طنا بمنطقة شبلنجة التابعة لمدينة بنها، وبالكشف عليه تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين آخرين عدم وجود شهادات صحية ومحضرين حيازة منتج مجهول المصدر غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 21 محضرا أخرى عبارة عن كافيتريا بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر اشتراطات صحية وحيازة سكر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وكذلك عدد من المحاضر لأصحاب محال لعدم الإعلان عن الأسعار وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار. 

السلع الأساسية حملة تموينية الاجهزة التنفيذية بنها مخزنين ملح طعام

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