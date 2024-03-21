فيفا يعلن إيقاف القيد لثلاثة فترات في 3 أندية سعودية شهيرة

كشفت جريدة الرياضية السعودية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قام بتوقيف ناديي الشباب والفتح السعوديين عن التسجيل لثلاث فترات متتالية بسبب مشاكل مالية.

وأشار التقرير إلى أن فيفا فرض العقوبة على نادي الشباب بتوقيفه عن التسجيل لمدة ثلاث فترات متتالية حتى تتم تسديد المطالب المالية المترتبة عليه، دون الكشف عن تفاصيل تلك المطالب.

وتم نشر قرار منع الفتح من التسجيل في 15 فبراير الماضي، وقرار مماثل بالنسبة لنادي الشباب في 15 مارس، دون ذكر أسباب محددة لهذه العقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، ما زالت هناك عدة أندية سعودية أخرى موقوفة عن التسجيل، مثل الفيصلي والسد والرياض والشعلة والوحدة وأحد والعين، بسبب مخالفات مالية مماثلة.

يُذكر أن الأندية السعودية تعاني من هذه العقوبات منذ فترة، حيث كان النصر واتحاد جدة بين الأندية التي تعرضت لحظر التسجيل في وقت سابق، فيما لا يزال قرار حظر التسجيل لأهلي جدة قيد المراجعة لدى المحكمة الرياضية.