"مقلبظين".. رامز جلال لـ آيتن عامر وسمية الخشاب: عمالين تاكلوا فول باللية

وقعت الفنانة سمية الخشاب، والفنانة أيتن عامر ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

وخلال تقديم الفنان رامز جلال، الحلقة، سخر من سمية الخشاب وآيتن عامر، قائلا: "مبطرخين ومقلبظين عمالين تاكلو فول باللية، ده في ناس في سنكوا وصلوا للعالمية، ما تلمي نفسك يبت انتي وهي، هتواجهوا بعض وهنعرف مين فيكو الجاني ومين الضحية".



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.