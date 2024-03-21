ليلى عبد اللطيف باكية: لن أكتب قصة حياتي خوفا على أولادي.. فيديو

بكت خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف على الهواء خلال حديثها عن المأساة التي عشاتها في الملجأ مع اخواتها البنات .

وقالت ليلى عبد اللطيف، خلال لقائها لبرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائيتي “المحور“ و”النهار”: بعد وفاة ابي كانت امي عمرها ٢٣ عاما وزوجها جدي لشخص اخر ولدي ٣ اخوات بنات من ابي و ٣ اخوات صبيان من امي منهم اخ عالم ذرة .

وتابعت ليلى عبد اللطيف اتربيت لوحدي وعشت لوحدي وكنت بفرح مع اخواتي لما حد ياخدنا يفسحنا من الزوار ونرجع.

وأردفت: مش هكتب قصة حياتي عشان لو كتبتها هأذي ولادي لان حياتي كانت صعبة جدا.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/RyXxonh9jjf49Cjf/?mibextid=21zICX&startTimeMs=156000