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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هند صبري : مبدئي في الحياة لا يتجزأ والكذب والخيانة ملهومش مبرر

هند صبري
هند صبري

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي ٩٢.١، وقالت إن في حياتها تعرضت للصدمات من عده أشخاص ولكنها تعلمت الكثير.

 

وعن الصور مع المعجبين قالت: "بدأت  أحط نفسي مكان الجمهور وأحيانا أضطر أضغط على نفسي علشان صورة مثلا حد طلبها ولا أرغب في ترك انطباع دائم عني عند أي حد ويكون سيئ".

وقالت هند صبري إن خلال مشوارها الفني تعلمت الكثير، قائلة: "عندي هوس بالتفاصيل لأنها هي اللي بتفرق في أن عمل عن الآخر واتعملت إني متمسكش باللي أنا عايزاه وأخذ كل الآراء والزوايا من أجل العمل".

وعن نظرتها للحياة قالت: "مفيش زاوية واحدة للحياة، الحياة مليانة بالتفاصيل ولازم  تشوف الصورة من اكثر من زاوية الحياة، ولازم يكون عندك مرونة لكل ال الآراء والزوايا ومن غير مرونة الدنيا بتكون صعبة".

 

وأكملت:"المبادئ في الحياة لا تقبل التجزؤ يعني مينفعش يكون في اكتر من زاوية للكذب والخيانة".

 

وبسؤالها عن صور الأبيض والأسود، قالت: " بحن للأبيض والأسود لإن فيها ذكريات وتفاصيل كتيرة"، وكشفت عن اختيارها دائما للصور الجماعية في أي عمل قائلة: "كلنا بنحب الصورة الجماعية خاصة في اي عمل علشان  النجاح مش فردي".

وعن الفرق بين التصوير قديما وفي الوقت الحالي، قالت : "التصوير زمان كان لتخليد ذكري حلوة بس في الوقت الحالي التصوير بيكون فيه جزء ملهوش لازمة وبرا الكادر".

وختمت حديثها عن صور غزة، قائلة: "الصور اللي كنا بنشوفها من غزة هي صور لأول إبادة عرقية بتحصل على الهواء قدام العالم وللأسف العشرات الاف دفعوا الثمن بس ارواحهم خالدة ".

هند صبري إيناس سلامة الشواف الفنانة هند صبري

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