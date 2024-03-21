العتاولة الحلقة 11.. نصار وخضر وقعوا في بعض

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة.

وبدأت الحلقة بالمواجهة المنتظرة بين خضر ونصار ليكتشف الأخير حقيقة شقيقه ويعلم من كان وراء حريق شقته وحبس حبيبته حنة.

وشهدت الحلقة حقيقة مصطفي أبو سريع والذي يجسد شخصية عاطف زوج شقيقة العتاولة وظهر في حلقة اليوم اتفاقه الضمني مع سعد الذي يقوم بتهديد زوجته من أجل حصولهم علي المال.

وانتهت الحلقة ببحث عائشة عن ولدها الحقيقي بعد معرفتها بأنه تم استبداله داخل المستشفي لحظة ولادته، فيما يستعد نصار للزواج من حنة بعد ظهور براءتها من قضية الآداب.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.