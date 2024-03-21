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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا ضيف أسرار مع أميرة بدر على النهار

كهربا
كهربا

يستضيف برنامج أسرار من تقديم الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار يومي السبت والأحد المقبلين، محمود كهربا لاعب النادي الأهلي للحديث عن سر دفعه غرامته للزمالك فجأة بعد المماطلة لسنوات وأسباب صراعه مع النجم مجدي عبد الغني.


كما يكشف كهربا خلال الحلقة سر خناقته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت في السعودية .. ويعلن عن حقيقة علمه بمقلب رامز جلال .. 
وخلال الحلقة تحدث كهربا عن سر العداء بين شيكابالا وجمهور الأهلي وعن اللاعب الذي يتمنى انضمامه من الزمالك للأهلي.

برنامج أسرار من تقديم الإعلامية أميرة بدر  يذاع يوميا في رمضان على شاشة قناة النهار واستضاف خلال الأيام الماضية المخرج محمد ساميّ وأحمد حسام ميدو ولقاء الخميسي ومها أحمد والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وتعرض يومي الخميس والجمعة حلقة المطرب عصام صاصا.

 

الإعلامية أميرة بدر الإعلامي مهيب عبد الهادي أميرة بدر جمهور الأهلي شيكابالا كهربا لاعب النادى الأهلى

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