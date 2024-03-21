بلومبرج: وفد صندوق النقد الدولي في إثيوبيا لإنقاذها من أزمة الديون

وصل مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى إثيوبيا هذا الأسبوع لمناقشة برنامج دعم جديد للبلاد، قبل أقل من أسبوعين من انتهاء اتفاق تعليق خدمة الديون.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها إن الفريق وصل إلى العاصمة أديس أبابا في 19 مارس الجاري في زيارة مدتها أسبوع واحد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق.

وأشارت المصادر لوكالة بلومبرج إلى أنهم سيجتمعون بمسؤولين من وزارة المالية الإثيوبية والبنك المركزي الإثيوبي.

وتحتاج إثيوبيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون، حيث حدد الدائنون 31 مارس الجاري موعدا نهائيا للاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي.