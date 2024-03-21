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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انطلاق ليالي رمضان بالمركز الثقافي بطنطا الإثنين المقبل

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تنطلق أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمركز الثقافى بطنطا، الإثنين المقبل 15 رمضان، حيث ينظم المركز 7 ليال فنية وثقافية على مسرح المركز الثقافي بطنطا تتضمن لقاءات ثقافية وعروض فنية لفرق الهيئة، وورش فنية متنوعة،  وامسيات شعرية، مسابقات فنية، إنشاد ديني وابتهالات، عروض للأطفال، عروض لمركز تنمية المواهب.

ويتضمن حفل الافتتاح عرضا لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية، كما تشارك فرقة الغربية للفنون الشعبية بعروضها الفنية، ومسرح لعرائس الأطفال في ثاني الحفلات يوم الثلاثاء 16 رمضان.

وفي ثالث ليالي رمضان وللمرة الأولى تشارك فرقة البحيرة للإنشاد الديني في الاحتفالات بالمركز وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 رمضان وعلى هامش الاحتفال تقام مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية والثقافية.

وتشارك فرقة كورال 23 يوليو فى رابع احتفالات رمضان بالمركز يوم الخميس الموافق 18 رمضان، إلى جانب عروض فنية متنوعة وراقصة مع بوجي وطمطم للأطفال.

وفي اليوم الخامس الموافق 19 رمضان تشارك فرقة أوبرا عربي بعروضها المميزة عن ليالى رمضان زمان، كما تشارك فرقة طنطا للموسيقى العربية في سادس الليالي، وتختتم الاحتفالات بليلة القدر يوم الجمعة الموافق 26 رمضان بلقاء حواري وثقافي حول ليلة القدر بمشاركة فضيلة الشيخ أحمد عوض مستشار الطريقة البيومية الأحمدية بجمهورية مصر العربية، المنشد الديني عصام درويش ومجموعة من الفنانين والمثقفين بمحافظة الغربية.

جدير بالذكر أن برنامج رمضان يتضمن عددا من الورش الفنية منها ورشة "شخصيات رمضانية"، وورشة التشكيل بالاسلاك المعدنية، وورشة الطباعة بالقوالب، وورشة زخارف الخط العربي.

كما ينظم المركز مسابقة في فنون الخط العربي المختلفة للنسخ والرقعة والثلث والكوفي والديواني للأطفال والشباب.

فعاليات ليالي رمضان المركز الثقافي بطنطا إنشاد ديني وابتهالات محمد فوزي للموسيقى العربية مسابقة لاكتشاف المواهب

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