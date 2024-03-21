بلومبرج: الولايات المتحدة اقترحت على مجموعة السبع إصدار سندات حكومية بأصول روسية

اقترحت الولايات المتحدة أن يصدر حلفاؤها سندات حكومية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل لدعم أوكرانيا من خلال الأصول الروسية المجمدة.

وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها أن "الولايات المتحدة اقترحا أن يقوم حلفاؤها بإنشاء آلية خاصة وإصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل".

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن عائدات الأصول الروسية المجمدة ليست ملكا لأحد.

وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على خطط الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، أن موسكو ستستخدم كافة الآليات القضائية ردا على ذلك.