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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة أحمد رفعت.. نائبة تطالب بتفعيل إعداد سجل طبي للاعبين

ميرال جلال الهريدي،
ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن

تقدمت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن واقعة إصابة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فويتشر، والمصاب بأزمة قلبية أثناء لعب إحدي المباريات، أودعته الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الكبرى.

وأشارت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى إلى أن ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت، حدث من قبل مع اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب نجم نادي الأهلي الأسبق، مطالبة في اقتراحها بتفعيل المادة (٧٩) من قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وهي مادة خاصة بإعداد سجل طبي لجميع اللاعبين في كل مجالات الرياضة.

وأكدت الهريدي على ضرورة وأهمية التاريخ الطبي للأشخاص، لا سيما للاعبين الرياضيين، كونه يوفر مزيج من معلومات المريض المبلغ عنها ذاتيًا وملاحظات الطبيب حول التشخيص والرعاية والعلاج، لافتة إلى أن التاريخ الطبي يمثل البوابة للطبيب والطاقم الطبي للتعرف على أسلوب حياة الفرد، ومؤشرات إصاباته بالأمراض من عدمه، ونسبة تعرضه للإصابة بأية أمراض أو عدوى.

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على أن سجل التاريخ الطبي يمكن أيضا من إعداد خطط علاج أفضل تأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد يواجهها المريض، خاصة من لاعبي كرة القدم وجميع الرياضات المختلفة.

اقتراح برغبة رئيس مجلس النواب إصابة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فويتشر المستشفيات الكبرى اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب نجم نادي الأهلي الأسبق

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