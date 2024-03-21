عمومية راكتا توافق على حل الشركة.. وتعيين أيمن رمضان مصفيا

أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا - التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حل الشركة وتصفيتها.

قرار تصفية راكتا

وقررت شركة راكتا، تعيين أيمن رمضان عبده مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا براتب قدره 20 ألف جنيه، ويعاونه أشرف الحسيني براتب 12 ألف جنيه للاشتراك مع كافة الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر، اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.

قرار تصفية راكتا

وسجلت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاعا في خسائرها بنسبة 720%، على أساس سنوي.

وبلغ صافي خسائر راكتا 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي فبراير الماضي، أرجعت الشركة ارتفاع خسائرها بسبب خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.



منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ، ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف، كرافت لاينر، مانيلا، دوبلكس ملون، دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 78% من اسهم الشركة، في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.