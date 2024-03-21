عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عمومية راكتا توافق على حل الشركة.. وتعيين أيمن رمضان مصفيا

شركة راكتا
شركة راكتا

أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا - التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حل الشركة وتصفيتها.

قرار تصفية راكتا

وقررت شركة راكتا، تعيين أيمن رمضان عبده مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا براتب قدره 20 ألف جنيه، ويعاونه أشرف الحسيني براتب 12 ألف جنيه للاشتراك مع كافة الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر، اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.

قرار تصفية راكتا

وسجلت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاعا في خسائرها بنسبة 720%، على أساس سنوي.

وبلغ صافي خسائر راكتا 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي فبراير الماضي، أرجعت الشركة ارتفاع خسائرها بسبب خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
 

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ، ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف، كرافت لاينر، مانيلا، دوبلكس ملون، دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 78% من اسهم الشركة، في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.

راكتا الورق ربح ايرادات صناعة الورق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

ترشيحاتنا

في خطوات بسيطة.. طريقة وشروط استخراج قيد عائلي من الإنترنت

حزب الله: استهداف مستوطنتي شلومي ونطوعة في إسرائيل

أسعارها نزلت 200 ألف جنيه.. ما هذه السيارة؟

بشرة خير.. وزير التموين: مش هنسمع مشكلة سكر قريب جدا

صلاة تجعل الملائكة تسأل عنك في رمضان.. يغفلها الكثيرون

الحبس سنة وغرامة 50 جنيها عقوبة التشويش على احتفال ديني بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج وبملابس البيت.. ركين سعد مع والدتها تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سمية الخشاب وآيتن عامر بنفس الفستان والسبب في الخلاف بينهما .. شاهد

نشرة المرأة والصحة| هبة مجدي تتألق بإنستجرام.. توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان .. ليلى علوي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ