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برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس في احتفال عيد الأم دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة وتكريم الأمهات المثاليات.

ووصفت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها ، كلمة الرئيس السيسي بأنها دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي والمهم في بناء المجتمع والدولة.

وأوضحت هناء أنيس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الأم وجه رسالة مهمة بحرصه والسيدة انتصار السيسي على المشاركة سنويا في الاحتفال بعيد الأم، وتكريم الأمهات المثاليات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لا تنسى كفاح وتضحيات وعطاء الأم المصرية، في مختلف المجالات من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وصف الأم بأنها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند والدرع الواقية أمام محاولة النيل من عزيمة الوطن.

وأردفت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال القرارات والقوانين التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والحفاظ على حقوقها وكرامتها، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار المجتمع والوطن، وشريكة في بناء غد مشرق للدولة المصرية.

وفي سياق متصل أعربت عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوجيهات التي وجهها للحكومة لاستكمال مسيرة دعم المرأة المصرية، والتي تمثلت في مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين، وفى مقدمتها الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز.

واستطردت، أن توجيه الرئيس للحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يساهم في توفير فرص العمل للمرأة المعيلة، ويتيح لها الفرصة للإنفاق على أسرتها وأبناءها، كما يتيح أيضا تمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية في الاقتصاد القومي، والحد من نسبة البطالة، وتحقيق التوازن بين دور المرأة الإنتاجي والاجتماعي.

وشددت على أن المرأة المصرية ناجحة في المجالات المختلفة، ورفع مهاراتها في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وخصوصا في المجالات التكنولوجية والرقمية، يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية يوم المرأة تكريم الأمهات المثاليات الهوية المصرية المشاركة الاقتصادية

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