الدكتور خالد الخشاب: الصيام بريء من أزمة اللاعب أحمد رفعت

قال الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بالقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفي أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، أن الأزمة التي تعرض لها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في مبارة الأتحاد في أول أيام شهر رمضان، ليس سببها الصيام كما قال البعض.

اتهام الصيام بأنه سبب أزمة أحمد رفعت اتهام باطل

واوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الصيام برئ من أزمة اللاعب أحمد رفعت وان الحالة الطبية المتواجدة لديه سبابها مشكلة في القلب لم تكن متكشفه من قبل سواء كانت تلك المشكلة في كهرباء القلب أو في عضلة القلب، وذلك في اتهام الصيام انه سبب أزمة اللاعب فهو اتهام باطل.

وأشار الدكتور خالد الخشاب أن أزمة اللاعب أحمد رفعت شاهدنها من قبل مع لأعب منتحب الدنمارك كريستيان في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث أن إريكسن كانت لديه ايضآ مشاكل في القلب لم تكن مكتشفة وظهرت بشكل مفاجئ اثناء المبارة، ولكن المختلف بين الحالتين كان في الاستعداد للتدخل الطبي المباشر لانقاذ الحالة عاجلا، حيث أن وجود جهاز الانعاش القلبي الرئوي أدي إلي سرعة اسعاف إريكسن حيث استعاد وعيه داخل الاستاد ولكن في حالة رفعت لم يكن الجهاز متوفر في الأستاد.

جهاز الانعاش القلبي لو كان موجود ينقذ أحمد رفعت على طول

واضاف أن عدم تواجد جهاز الانعاش القلبي الرئوي في الأستاد أدت إلي تدهور حالة اللاعب أحمد رفعت قائلآ “ بسبب عدم وجود جهاز الانعاش هو للي وصلنا للمرحله ديه وكان ممكن منوصلش ليها لو الجهاز كان موجود في المعلب”

ونصح الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بالقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفي أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، بضرورة الاهتمام بالتجهيزات الطبية في ملاعب كرة القدم، لتفادي تكرار ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت، ونتمني ونرجوا من الله الشفاء العاجل اللاعب أحمد رفعت.

متى تستقر حالة أحمد رفعت

قال الدكتور عماد حمدي عضو الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت الذي أصيب خلال مباراة الاتحاد السكندري، إن الفريق الطبي بذل مجهودا شاقا خلال الأسبوع الماضي لان الوضع العام لأحمد كان صعب جدا، والأن الوضع تحسن وأفضل كثير فقد قمنا بفضل جهاز التنفس الصناعي، وهي خطوة مهمة وال٤٨ ساعة القادمة مهمة لنرى هل نضطر إلى العودة لجهاز التنفس الصناعي.

وأشار حمدي في تصريحات صحفية أن الوضع لا يزال الوضع حرج وغير مستقر وحالة أحمد تحتاج أكسجين تحت ضغط بجرعات عالية، فهو حاليا موجود على جهاز أكسجين تحت ضغط بجرعات عالية وهذا تطور كبير.

ونفى حمدي الشائعات التي ترددت بنقله إلى غرفة، حيث أكد ان اللاعب لايزال داخل العناية المركزة ولم ينقل لغرفة ولكن نقل من مكان إلى مكان آخر داخل العناية المركزة، ومتوقع ان يستمر عدة ايام خلال الفترة المقبلة داخل العناية.