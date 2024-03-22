تونس وألمانيا تؤكدان الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات

أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال السبعي والسفير الألماني لدى تونس "بيتر بروجيل" اليوم /الخميس/ على الإرادة المشتركة؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الألمانية في تونس.



وذكرت وزارة الاقتصاد التونسية ـ في بيان ـ أن الوزيرة التونسية استقبلت في مقر الوزارة السفير الألماني؛ لبحث اوجه التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في الفترة القادمة.



وأكد الجانبان، تميز العلاقات الثنائية وحرص حكومتي البلدين على توطيدها خدمة للمصلحة المشتركة، وأشارا إلى الفرص المتاحة لمواصلة هذا التعاون البناء في إطار أولويات تونس التنموية للمرحلة القادمة؛ خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالتنمية الإقتصادية والاجتماعية و الطاقات المتجددة والمياه والتكوين المهني والتشغيل والحوكمة وغيرها.