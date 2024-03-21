كفر الشيخ.. حملة ليلية لإزالة الإشغالات بشوارع وميادين بيلا | صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة إشغالات ليلية موسعة بنطاق شوارع وميادين مدينة بيلا، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة شن حملات إشغالات ونظافة على مدار اليوم وفرض هيبة القانون، والعمل على انضباط الشوارع والميادين.

جاءت الحملة برئاسة محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، ورجال الشرطة، ومسعد صوان، مدير إشغالات المدينة، ومجموعة العمل المرافقة بإدارة الإشغالات.

شملت الحملة جميع شوارع نطاق المدينة وتحديدًا شوارع الجمهورية والثورة وميدان التحرير،، وتم خلال الحملة رفع كافة إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي، وتمت أعمال إزالة التعديات على الشوارع.

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