وصفت نائبة البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن إيرينا جيراشينكو، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه ديكتاتور ومنبوذ.

وقالت النائبة الأوكرانية، خلال منتدى أمني: "أريد أنا وأنت أن نتوحد حول هذا الأمر: ألا تصبح الديكتاتوريات أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو تصبح منبوذة هناك، مثل ديمقراطية أوربان"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وأشارت جيراشينكو إلى أن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي يحاول الترويج لفرضية مفادها أن الديكتاتورية يمكن أن تساعد كييف على الفوز في الصراع مع روسيا، ودعا أيضًا إلى بناء نموذج مختلف للبلاد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا.