خبير إقتصادي: لا بد من إعادة هيكلة الديون والإفراج عن السلع الاستراتيجية

بالتدفقات الدولارية الأخيرة

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبيرالإقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة، رسالة ايجاية للمستثمر في الداخل والخارج، بأن الاقتصاد المصري يستطيع تحمل تدفقات دولارية جديدة، مشيرا إلى أن التدفقات الدولارية يمكن ان يساهم في حل أزمة الديون.

وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه لا بد من إعادة هيكلة الديون بجزء من التدفقات الدولارية الأخيرة، والإفراج عن سلع إستراتيجية بجزء آخر.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن الإستثمارات الأجنبية تساهم في الحفاظ على المعدلات النمو الجيدة، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية سهلت من حدوث صفقة راس الحكمة والتي ساهمت في ضخ العملة الصعبة.