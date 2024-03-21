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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الكنز الملعون في الواحات.. حفرة تنقيب عن الآثار تدفن حارس عقار بداخلها

صدى البلد

انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة جثة حارس عقار لقي مصرعه عقب انهيار حفرة من الرمال عليه أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة الواحات البحرية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة على احد الأشخاص أثناء تنقيبه عن الآثار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم انتشال جثة حارس عقار وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين الهاربين المشتركين مع المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جثة حارس عقار الحماية المدنية جثة حارس عقار

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