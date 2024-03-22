عصام صاصا: معرفش إن صوتي حلو غير من القرآن..مكنش في نيتي أغني

علق مطرب المهرجانات عصام صاصا على دخوله المجال الفني قائلًا: "اشتغلت على توك توك اكتر من سنتين، وبدأت انا وواحد صاحبي، ابتدى الحوار من 3 اعدادي، وصاحبي كان بيقعد مع موزعين، وحبوا يعملوا حاجة لأول مرة، فا قلت لهم تعالوا البيت عندي لانهم مش لاقيين مكان، ومعرفش ان صوتي حلو غير من القرآن لكن مكنتش جربت اغني، قلت اقعد اتفرج مش انا اللي هغني يعني".

وقال عصام صاصا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "دخلت اجرب، ومكنش ف دماغى انى هوصل، وكنت بنزل الاغاني بأسم عصام طه مكنتش ابقى صاصا لسه، وكنا احنا الاتنين بنعمل الاغاني و مفيش تالت يسمعنا، وصاحبي عبدة روقة سبب من أسباب اني ابقى عصام صاصا، والكلام ده من 7 سنين، ومكنش ف نيتي اصلا اني ابقى كده ومعرفش ان اول اغنية تنجح نزلت عاليوتيوب اصلا".



وأضاف صاص قائلًا: "نقعد نحط الكوبليه في يوم، وفي خيالي كبيري 1000 واحد هيسمعني، لقيتها نزلت على تيك توك ايام ما كان اسمه ميوزكلي، وجابت ملايين واخري افتح الواتساب، وبعدها موقع مهرجانات تواصلوا معايا، ورحت قعدت معاهم، وقالولي هناخد منك الشغل وننزله على يوتيوب وتبقى بتاعتنا، ومكنتش اعرف انهم هيكسبوا فلوس من اليوتيوب ، معرفش انه بيجيب فلوس اصلا".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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