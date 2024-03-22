بيان عاجل من حكومة غزة بشأن فيديو استهداف الاحتلال للمدنيين في خان يونس | شاهد

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إن مقطع الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة القطرية، والذي يوثق استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمدنيين عزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يعد جريمة حرب.

وقال المكتب في بيانه: "أظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة الإخبارية حجم بشاعة الجريمة التي يمارسها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال قتل المدنيين العُزَّل بطريقة وحشية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "نعرب عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال لأربعة شبان مدنيين بالطائرات، وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة، مما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية".

وتابع: " نُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر السادس على التوالي، كما ونحمل الدول التي تمد الاحتلال بالأسلحة المختلفة المسؤولية تجاه جرائم القتل ضد المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني".