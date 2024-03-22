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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ميسي ينقذ إسرائيلية من مقاتلي حماس .. ماذا حدث؟

ميسي
ميسي

في صباح السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس هجوماً إرهابياً مروعاً على تجمعات سكانية في جنوب إسرائيل، بما في ذلك تجمع نير عوز السكني. وفي هذا الهجوم، شهدت قصة إستير كونيو، العجوز الإسرائيلية البالغة من العمر 90 عاماً، لحظات من الرعب والتوتر عندما اقتحم مسلحان فلسطينيان ملثمان منزلها.
 

الهجوم الرعب المسلحين ليونيل ميسي الخوف

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