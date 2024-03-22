ضحية لعنة الفراعنة.. النيابة تصرح بدفن حارس عقار الواحات

صرحت النيابة العامة باكتوبر بدفن جثة حارس عقار لقى مصرعه داخل حفرة صنعها بنفسه للتنقيب عن الآثار بالواحات البحرية.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

انتشلت قوات الحماية المدنية بالجيزة جثة حارس عقار لقي مصرعه عقب انهيار حفرة من الرمال عليه أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة الواحات البحرية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة على أحد الأشخاص أثناء تنقيبه عن الآثار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم انتشال جثة حارس عقار وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين الهاربين المشتركين مع المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.