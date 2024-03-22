عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة الثانية من رمضان.. شهر الانتصارات

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع «رمضان شهر الانتصارات»، عنوانا لـ الجمعة الثانية من شهر رمضان 2024.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، (35) مسجدًا، اليوم الجمعة الثانية من رمضان، منها (25) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (10) مساجد صيانة وتطويرًا.

ويصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855)  مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو  (16)  مليارًا و (947) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مطروح
1. مسجد الرحمن العصافرة - الحمام
2. مسجد الشيخ يادم – مطروح – الجراولة 
3. مسجد زقاوة  - سيوة 
4. مسجد المهاجرين – الضبعة 
مديرية أوقاف الدقهلية
5. مسجد النور – عزبة الأحرار – مركز المنصورة 
6. مسجد السلام الجمعية – كتامة – مركز طلخا 
7. مسجد الشيخ حمام – البصراط – مركز المنزلة 
8. مسجد صالح بن نافع – العزازنة - دكرنس
مديرية أوقاف دمياط
9. مسجد الهرميل  الوسطاني – كفر سعد 
مديرية أوقاف سوهاج
10. مسجد الحاج عبد الحميد –  جزيرة طما 
11. مسجد الفتاح العليم – البلابيش بحري – دار السلام
12. مسجد الحاج علي ماحي – الكشح – دار السلام 
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد عمار – عزبة عمار - الباجور
14. مسجد آل شلبي – الرمالي – قويسنا 
مديرية أوقاف أسيوط
15. مسجد محمود مهني – مدينة ديروط
16. مسجد الرحمن – نزلة بلال - ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
17. مسجد محمد عبد النبي  بركات ( القوني ) – مركز حوش عيسى 
18. مسجد التوحيد بالحاجر – مركز كفر الدوار
19. مسجد الرحمن – عزبة صابر العجني النهر بستان – مركز الدلنجات 
20. مسجد التائبين – قرية عبد المنعم رياض – مركز أبو حمص
21. مسجد الشريف – مزرعة 4 فرهاش – مركز حوش عيسى 
22. مسجد التقوى – قرية البوصة – الأمراء – مركز كفر الدوار 
مديرية أوقاف الإسكندرية
23. مسجد الفتح – قرية شلتوت – ك 64 صحراوي – العامرية ثان 
مديرية أوقاف القليوبية
24. مسجد السلام – بطا -  بنها 
25. مسجد الصحابة – العبور الجديدة – المجد – مدينة العبور 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
1. مسجد الشيخ عبود – الغوري – الأربعين 
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الرحمن – عزبة أبو رغية – مناشي أبو صوير الملق - الواسطى
مديرية أوقاف الدقهلية
3. المسجد الكبير – قرية ميت نابت – مركز طلخا 
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد الميري ( الكبير ) – مركز المحمودية 
مديرية أوقاف المنيا
5. مسجد الرحمن - ريدة 
6. مسجد الإصلاح الزراعي – الحوارتة
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الشيخ وعيد – مركز سنورس
مديرية أوقاف الغربية
8. مسجد الصياد – برما – طنطا أول 
مديرية أوقاف الشرقية
9. مسجد المصطفى – الزنكلون
مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد السيد البدوي - مطلع المحمودية - مركز أسوان

 

وزارة الأوقاف رمضان شهر الانتصارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مهمة عن أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة

اتخضيت.. أول رد فعل من صفاء أبو السعود على نداء الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات

نادية زخاري تكشف عن مواقف مع الرئيس في زمن توليه منصب وزير

دعاء للميت فى رمضان يوم الجمعة.. يغفر ذنوبه ويضيء قبره ردده الآن

كلاكيت تاني مرة..زوج كيم كاردشيان المثير للجدل يقيم حفلا بسقارة في هذا الموعد

ضحية لعنة الفراعنة.. النيابة تصرح بدفن حارس عقار الواحات

موضوع خطبة الجمعة الثانية من رمضان.. شهر الانتصارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش هيسرق النت ..حيل خارقة لإخفاء شبكة الواي فاي المنزلية

درة تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث جلسة تصوير| شاهد

بالتايجر .. ايتن عامر بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالأبيض الكلاسيك .. حلا شيحة بإطلالة تشعل السوشيال ميديا في عيد الأم

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ