هل التلقيح المجهري يفطر المرأة في رمضان.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز للمرأة الإفطار في رمضان من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه طالما أن حالة المرأة تستلزم إفطارها بنصح الأطباء للحفاظ على جنينها فيجوز لها الإفطار شرعا، وعليها القضاء عندما يتيسر لها ذلك.

مفطرات رمضان

وحددت دار الإفتاء المصرية، ما يفطر وما لا يفطر الصائم في رمضان على النحو التالي:

1- المراهم والكريمات لا تفطر.

2- حقنة الفيتامين لا تفطر.

3- حقنة الأنسولين لا تفطر.

4- نقل الدم لا يفطر.

5- حقنة الوريد لا تفطر.

6- الحقن العضلية لا تفطر.

7- الاحتلام لا يفطر.

8- التطعيم بالحقن لا يفطر.

9- التبرد بالماء لا يفطر.

10- الحجامة لا تفطر.

11- العطور والروائح لا تفطر.

12- الغسيل الكلوى لا يفطر.

13- استخدام فرشاة ومعجون الأسنان لا يفطر إذا لم يدخل شيء في الجوف.

14- خلع الأسنان لا يفطر إذا لم يدخل شيء في الجوف.

15- الأكل والشرب ناسيا لا يفطر.

16- دم النفاس يمنع من الصيام.

17- دم الحيض يمنع من الصيام.

18- قطرة الأنف تفطر إذا دخلا الجوف.

19- مرطبات البشرة لا تفطر.

20- التدخين يفطر.

21- القيء عمدا يفطر.

22- غسول الأذن لا يفطر ما دامت طبلة الأذن سليمة.

23- قطرة الأذن لا تفطر ما دامت طبلة الأذن سليمة.

24- المراهم والكريمات لا تفطر.

