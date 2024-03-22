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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح العربية للأدوية خلال 8 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية( أدكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع صافي أرباحها قبل الضرائب بنسبة 22% خلال أول 8 أشهر من العام المالي 2023-2024.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 102.316 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، مقابل 84.1 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الثمانية أشهر إلى 539.951 مليون جنيه، مقابل 431.127 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يذكر أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 96.29 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير2023، مقابل 76.78 مليون جنيه أرباح في العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 483.29 مليون جنيه، مقابل 379.03 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تواضروس مقار (4.40%)

 

العربية للادوية الصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال العام ربح ايرادات

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