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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يشدد القيود لمنع دخول المسجد الأقصى والفلسطينيون يتجاوزون العراقيل |فيديو

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن عددا من أهالي الضفة تمكنوا من تجاوز حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، رغم عراقيل الاحتلال للوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعاقت قوات الاحتلال وصول مئات المصلين منذ صباح اليوم، الجمعة، للمسجد الاقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير من تواجدها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة ستة أشهر.

وشهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال في الجمعة الثانية من رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضها شرطة الاحتلال الاسرائيلية التي دفعت بحوالي ثلاثة آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.

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