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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السقا
السقا

تشهد حلقة اليوم من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة لشخصية نصار والتى يجسدها الفنان أحمد السقا.

وتعرض الحلقة فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة mbc  مصر ويتم إعادتها فى تمام الساعة الثانية صباحا.

وتعرض أيضا على قناة mbc 2 مصر فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتعرض الإعادة الثالثة عصرا، بالإضافة إلى منصة شاهد.
 

 

أحداث الحلقة 11

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة.

 

وبدأت الحلقة بالمواجهة المنتظرة بين خضر ونصار ليكتشف الأخير حقيقة شقيقه ويعلم من كان وراء حريق شقته وحبس حبيبته حنة.

 

وشهدت الحلقة حقيقة مصطفي أبو سريع والذي يجسد شخصية عاطف زوج شقيقة العتاولة وظهر في حلقة اليوم اتفاقه الضمني مع سعد الذي يقوم بتهديد زوجته من أجل حصولهم علي المال.

 

 

وانتهت الحلقة ببحث عائشة عن ولدها الحقيقي بعد معرفتها بأنه تم استبداله داخل المستشفي لحظة ولادته، فيما يستعد نصار للزواج من حنة بعد ظهور براءتها من قضية الآداب.

 أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

 

مسلسل العتاولة احمد السقا طارق لطفي زينة باسم سمرة

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