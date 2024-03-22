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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلاكيت تاني مرة.. كلب شرس يهاجم طالب في الشيخ زايد بتحريض من مالكيه

صدى البلد


على غرار محمد محب مدير بنك ،الذي لقى مصرعه عقب مهاجمته من كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد، شهدت المدينة الراقية حادثا مماثلا عندما هاجم كلب جيرمان طالب ثانوي بتحريض من مالكيه وتم نقله الى المستشفى. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث  إخطارًا من الرائد كريم سمير رئيس مباحث الشيخ زايد ثان  بحضور "غادة .ش"، ربة منزل، وابنها "زياد .ي"، ١٧ عام وهو طالب في السابعة عشر من عمره، إلى مكتب القسم للإبلاغ عن الحادث.

تقدمت الأم بشكوى ضد "أدهم .ت"، البالغ من العمر 18 عامًا، و"محمد .خ"، البالغ من العمر 20 عامًا، طالبين، بتهمة التعدي على ابنها وتحريض كلبهما "جيرمان" على مهاجمته، مما أدى إلى إصابته بعد نشوب مشادة كلامية حول رفضهم لوقوف الكلب أسفل منزله.

تم ضبط المشتبه بهما، وبعد التحقيق معهما، اعترفا بارتكابهما الجريمة وأشارا إلى مكان الكلب "جيرمان"، الذي تم التحفظ عليه. تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كلب شرس يهاجم كلب شرس الشيخ زايد كلب مذيعة شهيرة طالب ثانوي

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