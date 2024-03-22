لأول مرة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.. الكرملين يعترف: روسيا في حالة حرب

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتبر نفسها "في حالة حرب" بسبب تدخل الغرب من جانب أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا هي "في حالة حرب" في أوكرانيا، بعدما واظبت السلطات على استخدام عبارة "عملية عسكرية خاصة" للإشارة الى الهجوم الذي أطلقته على اوكرانيا قبل أكثر من عامين،

وقال بيسكوف في حديث الى صحيفة روسية مقرّبة من الكرملين نشراليوم: "نحن في حالة حرب. نعم لقد بدأ الأمر كعملية عسكرية خاصة، لكن من تشكلت هذه المجموعة، مذ شارك الغرب مجتمعا في كل هذا الى جانب أوكرانيا، بالنسبة إلينا، أصبحت حربا. أنا مقتنع بذلك، وعلى الجميع أن يفهمه".

وأضاف بيسكوف أن موسكو بحاجة إلى "تحرير" "مناطقها الجديدة" بالكامل لضمان سلامة الناس هناك، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا أنها ضمتها في عام 2022.

وتقول كييف إن ضم روسيا كان استيلاء غير قانوني على الأراضي وأنها لن تهدأ حتى يتم طرد كل جندي روسي من أرضه.