عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.. الكرملين يعترف: روسيا في حالة حرب

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتبر نفسها "في حالة حرب" بسبب تدخل الغرب من جانب أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا هي "في حالة حرب" في أوكرانيا، بعدما واظبت السلطات على استخدام عبارة "عملية عسكرية خاصة" للإشارة الى الهجوم الذي أطلقته على اوكرانيا قبل أكثر من عامين،
 وقال بيسكوف في حديث الى صحيفة روسية مقرّبة من الكرملين نشراليوم: "نحن في حالة حرب. نعم لقد بدأ الأمر كعملية عسكرية خاصة، لكن من تشكلت هذه المجموعة، مذ شارك الغرب مجتمعا في كل هذا الى جانب أوكرانيا، بالنسبة إلينا، أصبحت حربا. أنا مقتنع بذلك، وعلى الجميع أن يفهمه".

وأضاف بيسكوف أن موسكو بحاجة إلى "تحرير" "مناطقها الجديدة" بالكامل لضمان سلامة الناس هناك، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا أنها ضمتها في عام 2022.

وتقول كييف إن ضم روسيا كان استيلاء غير قانوني على الأراضي وأنها لن تهدأ حتى يتم طرد كل جندي روسي من أرضه.

الهجوم على أوكرانيا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين هجوم على أوكرانيا دميتري بيسكوف روسيا عملية عسكرية خاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

إنفرجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة من 30 ديسمبر حتى 6 يناير

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

بعد رفع أسعار المحروقات.. مناشدة عاجلة من الفلاحين للحكومة لمواجهة جشع التجار

44 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

لأول مرة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.. الكرملين يعترف: روسيا في حالة حرب

صاحبه كلمة السر.. تفاصيل العثور على جثة في مقابر حدائق أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ