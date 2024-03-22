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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي يدعو لفرض المزيد من العقوبات ضد إيران

صدى البلد

دعا البيان الختامي للقمة الأوروبية ، اليوم الجمعة، لإعداد المزيد من العقوبات ضد إيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي، فرض رسوم على الحبوب الروسية لحرمان موسكو من "مصدر عائدات".

ومن جانبه، أعلن الكرملين، أن روسيا تعتبر نفسها "في حالة حرب" بسبب تدخل الغرب من جانب أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا هي "في حالة حرب" في أوكرانيا، بعدما واظبت السلطات على استخدام عبارة "عملية عسكرية خاصة" للإشارة الى الهجوم الذي أطلقته على أوكرانيا قبل أكثر من عامين،
 وقال بيسكوف في حديث الى صحيفة روسية مقرّبة من الكرملين نشراليوم: "نحن في حالة حرب. نعم لقد بدأ الأمر كعملية عسكرية خاصة، لكن من تشكلت هذه المجموعة، مذ شارك الغرب مجتمعا في كل هذا الى جانب أوكرانيا، بالنسبة إلينا، أصبحت حربا. أنا مقتنع بذلك، وعلى الجميع أن يفهمه".

وأضاف بيسكوف أن موسكو بحاجة إلى "تحرير" "مناطقها الجديدة" بالكامل لضمان سلامة الناس هناك، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا أنها ضمتها في عام 2022.

وتقول كييف إن ضم روسيا كان استيلاء غير قانوني على الأراضي وأنها لن تهدأ حتى يتم طرد كل جندي روسي من أرضه.

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